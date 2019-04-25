台灣首檔追蹤費半指數ETF 5月3日將掛牌

2019-04-25 10:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



費城半導體指數持續創新高當中，統計至3月底，今年以來費城半導體指數報酬率23.81%，國泰投信指出，費半指數向來深受台股投資人關注，是與台股連動度最高的美股指數之一，因此繼推出美國道瓊ETF之後，再引進「費城半導體指數」來台做為ETF追蹤標的，國內唯一一檔追蹤費半指數的國泰費城半導體ETF(00830)預計 5月3日掛牌上市。

國泰投信表示，國人熟悉的美股四大指數中，費城半導體指數聚焦科技行業最上游，統計至3月底，今年以來費城半導體指數報酬率23.81%，時間拉長到10年，費城半導體指數總報酬率為516%，不論長短期績效都完勝其他美股指數。

行情觀察上，國泰投信ETF團隊協理鄭立誠指出，甫公布的聯準會褐皮書顯示，3月和4月初美國經濟溫和成長，就業市場人力仍供不應求，產業方面則整體經濟活動報告仍屬正面，包括消費者信心、企業獲利上修比率、製造業活動等多項經濟數據來看，美國總體經濟維持溫和成長，對資本市場提供正向支撐，加上美國進入2020總統大選的籌備期，美股後市展望可期。

國泰投信指出，近兩年來債券ETF成長快速，市場上有各式各樣債券ETF相關產品，投資人在選擇時，除考量自身需求外，選對趨勢產業將可讓固定收益類別資產配置更為穩健。整體來說，美國聯準會貨幣政策轉為偏向鴿派，5月起將開始放慢縮表速度，預定9月停止縮表，有助挹注全球債市資產的漲升動能，布局精選的產業及發債企業，投資人有機會可兼顧收益和風險防禦。

國泰投信募集國泰費城半導體ETF(00830)、國泰中企A級債7+ ETF(00798B)、國泰A級醫療債ETF(00799B)等三檔ETF報請成立，瞄準科技、醫療債、中國企業債等三大投資機會，預計5月3日掛牌交易。