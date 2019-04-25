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元富證推ETN 特邀中國投資專家呂成解析

2019-04-25 10:17經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

元富證券發行ETN「元富標普中國新經濟指數投資證券」，為首檔連結海外指數，預計於4月30日正式掛牌上市。有別於目前市面上連結中國市場的金融商品，大多以連結大型類股為主，元富此檔ETN標的公司鎖定新消費及新服務型經濟產業，連結標普新中國行業指數，成分股涵蓋四個國家（中國、香港、美國及新加坡），其中，如阿里巴巴、京東、騰訊、中國移動、友邦保險、中國平安等，都是元富此檔ETN追蹤指數的重點持股，為本次所有發行的ETN商品中，唯一同步連結中國市場及海外市場的金融商品，發行價格為15元，投資人只需不到2萬元即可一次投資多國掛牌的新經濟概念股。

為使投資人更加了解中國及香港市場，元富證券特別邀請中國投資專家、法國巴黎銀行環球市場部亞太區股票及衍生品策略主管呂成，在5月7日及5月8日連續兩天，分別於台北新光樂活未來館和台中新光人壽惠國大樓，深入解析中國和香港資本市場現況與最新趨勢，帶領投資人掌握最新脈動與投資契機，元富證券新金融商品部也將至現場解說元富ETN投資技巧，與大家分享投資中國市場的新利器。講座名額有限，免費報名中，意者請洽元富證券官網查詢報名。

元富

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