散戶信心回溫 3月證券劃撥帳戶存款1.82兆元飆歷史新高

2019-04-24 20:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台股指數強勢反彈，讓散戶恢復投資信心，中央銀行今（24）日公布資料顯示，3月證券劃撥帳戶存款平均餘額大增270億元，餘額飆上1.82兆元，創下歷史新高，顯示「螞蟻雄兵」集結股市最前線，隨時準備進場買股票。

央行統計顯示，3月股價月平均指數10,445點，為六個月新高，國內散戶信心回溫，不僅反映在投資人將錢挪移到證券劃撥帳戶存款裡伺機「錢」進台股，3月股市融資餘額1,770億元，同步創下六個月高點，顯示有些散戶迫不急待，早已借錢進場炒股。

央行經研處副處長吳懿娟指出，外資3月淨匯入17.46億美元，且匯入的資金確實進場買股，3月在集中市場買超583億元，且4月以來，外資仍持續加碼國內股市。證交所資料顯示，4月至今日為止，外資累計買超台股604.54億元。

除國內散戶對台股投資摩拳擦掌外，今年以來熱錢不斷流入台灣，鎖定具高殖利率題材的優質個股。今年前三月，外資累計淨匯入81億美元，這些資金絕大多數都投入股市之中，所以匯入後暫泊資金的外國人新台幣帳戶存款並沒有明顯增加，3月為1,840億元，月增14億元。

依照過去經驗，若外資匯入後遲遲不買股，外國人新台幣帳戶餘額就會暴增、通常會超過2,000億元甚至更多，但今年以來，外國人新台幣帳戶都在1,814億元至1,840億元之間，顯示熱錢匯入後毫不猶豫進場買股票，並無坐等新台幣升值的炒匯嫌疑。