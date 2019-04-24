傳元大證金將承接環華證金業務 稱霸市場

2019-04-24 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



元大金與開發金同時在晚間7點在證交所開重大訊息記者會，據悉，開發金將說明環華證金的讓與案，市場傳出，元大金旗下元大證金應該是將承接環華證金業務，如此一來，元大證金將稱霸證金市場。