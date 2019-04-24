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元大金、開發金19時宣布重大訊息 市場推測是這件事

2019-04-24 18:38經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

圖為元大金控大樓。 聯合報系資料照片
圖為元大金控大樓。 聯合報系資料照片
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元大金（2885）、開發金不約而同將於晚間19時發布重大訊息，由於元大金公告將說明子公司受讓他公司營業案，開發金將說明環華證金經董事會通過營業讓與案，市場猜測為元大證金與環華證金合併，未來國內證金公司將只剩元大一家。

目前元大、開發金皆未透露實際內容，但根據證交所公告，兩家公司都將於19時宣布讓與交易，市場預期為兩大證金公司進行合併。

元大金開發金證交所

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