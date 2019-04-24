外資4月買超台積電13.49萬張 這幾家券商買最多

2019-04-24 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電(2330)今年來股價一路走高，今(24)日以269元作收，創歷史新高，統計今年來外資買超台積電達26萬6,881張，光是4月以來買超就達13萬4,903張，統計各外資券商買賣超情況，美商高盛、台灣摩根、瑞銀為4月買超台積電前三大券商。

台積電今日以270元的歷史天價開盤，市值一度衝破7兆元，可惜盤中震盪，終場收269元，市值增達6兆9752.77億元，股價、市值雙雙創下歷史新高；三大法人合計買超台積電4,898張，其中外資持續買超，單日買超5,748張，已連續9個交易日買超；投信買超110張，僅自營商賣超960張。

根據證交所各券商買賣資料統計，今日以瑞銀買超逾6,000張最多、摩根大通、港商野村買超逾1,000張，另外，美商高盛、法興、德意志也是買超。

統計4月以來，外資券商買超台積電則是以美商高盛的45,246張最高；其次是台灣摩根，買超達37,757張；瑞銀以18,481張居第三；台灣匯立、上海匯豐、美林合4月買超逾4,000~8,000張，買超逾1,000~2000張的則有野村、德意志及法銀巴黎；另外，4月合計買超的還有花旗環球。

至於4月以來賣超部分以麥格理、瑞士信貸、大和國泰最多，法興及摩根大通也是賣超。