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郭明錤唱衰燿華遭摜跌停 公司：今年營運仍樂觀

2019-04-24 16:59經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

有「蘋果最厲害分析師」之稱的郭明錤發布報告中唱衰燿華（2367）導致該公司股價今日一度遭摜跌停，燿華今天重申，對今年營運仍維持審慎樂觀。

郭明錤發布報告中提到燿華等公司恐受Airpods改款受到重創拖累燿華今天股價一度亮燈跌停，同時該公司今天電話也遭灌爆，不過燿華今天重申，「今天市場給公司一個震撼教育，感謝大家的關心，公司會隨時掌握客戶的動向，至少對今年業績仍是審慎樂觀！」

燿華郭明錤蘋果

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