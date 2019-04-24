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上海商銀擬配發現金股利2元 殖利率4.1%

2019-04-24 16:12經濟日報 記者林子桓╱即時報導

上海商銀自去年掛牌上市後，2018年全年稅後純益年增約10%，該行也通過董事會，擬配發現金股利2元，若以今日收盤價48.35元計算，殖利率達4.1%。

上海商銀今（24）日參加證交所舉辦的「新上市」主題式業績發表會，改行總經理陳善忠指出，2018年業務持續成長，採合併報表的存款餘額成長8.3%，放款餘額成長11%。

2018年合併稅後純益達183.6億元，較上年成長10.5%，稅後純益歸屬母公司業主為137.1億元，較上年成長10.7%，雙雙創下歷史新高紀錄，EPS為3.37元，較上年增長10.9%，合併稅前資產報酬率及淨值報酬率分別達1.27%與13.45%，均分別高於本國銀行業平均的0.70%與9.31%。

3月23日該行董事會已通過擬配發現金股利2元，將提報6月14日的股東會。

對於今年業務發展的重點，將延續深耕台灣，連結兩岸三地，拓展國際市場的中期策略，主要重點包括，一、整合資源方面，持續強化滬港台三家「上海銀行」業務合作及加強OBU與海外分行業務發展， 建構台商、港商、陸商完整服務。另，5月6日成立保險代理部，併入二家保險代理人子公司，強化銀行保險業務的發展，發揮經營綜效。

二、業務拓展方面：維持企金優勢，強化個金財管，並整合分行企、個、理財、存匯四線RM與客戶資源，加強客戶關係管理，存款、放款、外匯等主要業務持續成長，其中，企業金融以5+2新創產業、海內外中小企業信保及外匯為重點，個人金融以自住型及理財型房貸、房屋修繕及消費性金融為重點，並提供高價值財富管理服務。

三、數位金融方面：推動企業與個人網銀，並持續設置智慧分行，完成分行虛實整合，提供客戶全新數位金融體驗，同時積極推展行動支付與數位帳戶，以及運用AI提供更多線上服務與業務。

四、通路發展方面：新增重要據點，台北市永吉分行、新北市林口分行及新竹市竹科分行等三家智慧新分行將於6月開業，同時進行籌備大陸無錫分行。

五、營運管理方面：持續強化內控與法遵，優化風險管理與資訊安全，並重視公司治理與社會責任。

上海商銀保險

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