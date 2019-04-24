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郭明錤看空新AirPods台廠 供應鏈有話說

2019-04-24 12:32經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

天風國際證券分析師郭明錤發布最新報告指出，蘋果將推出兩款新AirPods，預期將在今年第四季至明年第一季量產，點名中國大陸廠商立訊、歌爾及封測大廠艾克爾為最大贏家。而PCB廠燿華（2367）為主要輸家，華通（2313）等AirPods供應商也將受衝擊。不過，據供應鏈指出，燿華客戶訂單仍在追加，而英業達（2356）也為主要供應商，今年拿下超過一半以上訂單，而立訊為英業達主要競爭對手，至於歌爾訂單比重仍偏低。

儘管郭明錤並未點名英業達，但因報告中指出立訊、歌爾訂單增加，等於暗示排擠代工廠英業達訂單。受到利空影響，導致今（24）日燿華盤中一度打入跌停、華通大跌逾5%，但英業達仍維持上漲態勢。

對於台廠潛在掉單看法，燿華回應，營運一切正常，客戶訂單也在追加。英業達則指出，對單一客戶及產品不予評論。據了解，在代工廠訂單方面，英業達仍為主要供應商，今年拿下超過一半以上訂單，而立訊為英業達主要競爭對手，至於歌爾訂單比重仍偏低。

兩款新AirPods預計在今年第四季至明年第一季量產，一款為全新外觀設計，售價高於目前款式，另一款外觀設計與目前AirPods相同，也維持相同價格。預期今明年AirPods出貨量將達5,200萬與7,500–8,500萬部。

郭明錤指出，兩款新AirPods共通點為內部設計捨棄目前的SMT+軟硬板設計，並改採SiP設計以提升組裝良率、節省內部空間與降低成本，艾克爾為新AirPods SiP獨家供貨商，而燿華可能是新AirPods更改設計的主要輸家。

郭明錤認為，新AirPods將取消SMT+軟硬板設計，意即未來AirPods不再採用軟硬板，主要供應商包括燿華、華通與Young Poong。在軟硬版供貨商中，因燿華為最大供應商且AirPods軟硬板佔燿華營收比重最高，故認為燿華可能是新AirPods更改設計的主要輸家。

郭明錤表示，立訊是全新外觀設計新款AirPods的主要組裝廠商，且為目前AirPods機型的最大組裝廠商，訂單比重約50–60%;至於另一款新AirPods，歌爾目前訂單比重約20–30%。預期在新AirPods量產後，歌爾訂單可望提升到30–40%。

AirPods燿華

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