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為韓國瑜打造初選規則打到痛處？ 蘭萱：郭台銘有點故意

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機械自動化族群轉強 中長線看好

2019-04-24 12:14經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

加權指數萬一黏稠震盪整理，今（24）日盤面上有5G相關族群亮眼，包含載板、散熱，以及自動化族群漲聲再起。法人認為，在全球經濟、美中貿易戰轉佳之下，機械自動化相關中長線看好，操作上可積極布局。

盤中直得（1597）攻上漲停，永冠-KY、全球傳動漲幅雙雙將近8%，上銀約在4%、亞德客-KY上漲約1%。

法人認為，日本工具機海外訂單年減下滑幅度收斂，而中國訂單總金額則是連續呈現雙位數的大幅回溫，對工具機上游族群是正面利多。此外，美中貿易走向相互妥協的正向結果，將加速緩解市場對於工具機上游廠商在今年營運大幅下行的風險。

直得受惠於產業需求旺季到來，中國、日本客戶拉貨動能開始回溫，其中，除原先的大型滑軌動單外，須開始供應高毛利率的微型線性滑軌給旗下半導體、生技醫療客戶，預計將於第3季開始拉貨，獲利將可提升。

永冠-KY短期均線翻揚，投信連日買超，在客戶庫存調整結束之下，加上今年中國供需狀況已轉為供不應求，預期今年市場需求轉佳，風電訂單已使產能全滿，預期出貨量為歷史新高。公司營運出現轉機，首季營收年增21.96%，獲利有望逐季成長。

全球傳動在客戶逐步回補訂單帶動下，能見度看到第3季，第1季業績可望築底，3月之後訂單有復甦跡象，多以急單和短單為主，下半年訂單狀況將回溫，今年景氣有從谷底回升趨勢。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，機械自動化是中長線趨勢所在，在全球經濟、美中貿易戰轉佳之下，相關個股跌勢止穩，回歸反應基本面，在操作上由於短線股價轉強，建議投資人在位階不高的情況下都可以積極布局，且看好業績面、技術面，有競爭性的龍頭股。

永冠-KY工具機貿易戰

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