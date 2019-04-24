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郭台銘宣布選總統前數月買股 綠委關心有無涉及證交法

2019-04-24 11:24經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

鴻海董事長郭台銘。聯合報系資料照
鴻海董事長郭台銘。聯合報系資料照
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鴻海集團董事長郭台銘宣布參加國民黨黨內總統初選，民進黨立委余宛如今天上午在立法院財委會上問金管會主委顧立雄，郭台銘宣布選總統之前，陸續買進鴻海股票，是否涉及證交法？顧立雄表示，內線交易有刑責，有權偵辦的單位是檢調，這部分不適合由金管會來評論。

余宛如說，郭台銘自去年底一直陸續買進鴻海股票，一說是他自己心疼鴻海股價被低估，自己加碼買進，拉抬股民對鴻海的信心，但郭台銘後來說媽祖托夢要他選總統，而且是四個月前做的決定，2月15日數據顯示，郭台銘已經砸了24億，連三個月買進3萬多張鴻海股票，所以4月17日當他宣布時，身價暴漲，股價拉高，身價暴漲170億以上，金管會有沒有注意到這件事？這樣有沒有涉及證券交易法？

顧立雄表示，內線交易有刑責，有權偵辦的單位是檢調單位，起訴之後要由法院認定，這個部分有權判斷的是有權偵查的主體，接下來才是有權審判的法院做最後認定，「就這部分我們適不適合加以評論，我要考慮」。

顧立雄說，證交法157條之一指的公司內部人，包括董事長、監察人、經理人跟公司的業務有關 ，證交法規定的是公司營運，要考慮郭台銘說要選總統，是他個人生涯規劃，還是跟公司營運有關，足以重大影響股價。每個人都有自己的生涯規畫，郭台銘做的這樣的生涯規劃，進一步形成董事長等接任人選的問題，董事長的接任人選，就會跟公司的業務事業有關。

證期局長王詠心表示，有請證交所查證，是否構成證交所重大訊息要發布的相關規定，證交所認定沒有，但仍有請公司（鴻海）說明，公司有針對董事長參選的部分發布重訊，認為是郭台銘個人生涯規劃。

鴻海顧立雄金管會郭台銘

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