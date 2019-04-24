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遭點名恐因AirPods改款受創 燿華：需求正常、不評論

2019-04-24 11:17經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，第3代AirPods最快可望在今年第4季推出，且將改採SiP(載板封裝)設計，點名台廠燿華(2367)、華通恐將受到影響，拖累兩家公司今(24)日股價開低，兩業者都不評論券商報告，但燿華表示，目前客戶端軟硬結合板需求正常，美系客戶要求持續擴產，訂單能見度已看到明年首季。

蘋果今年新款AirPods昨日才在台灣上市開賣，法人看好供應鏈包括英業達、華通、燿華都可望受惠，但是，郭明錤最新報告則是針對第3代AirPods提出預測，他表示，2款新AirPods預計今年第4季到明年第1季量產，都將變更原來「SMT+軟硬板」的設計，改採SiP設計。

郭明錤預期，蘋果最快可在今年第4季推出2款新AirPods，都改採SiP設計，以提升組裝良率、節省內部空間及降低成本，正向看待新AirPods需求與Apple在TWS市場的領導地位，預估今年與明年AirPods出貨量分別達5,200萬支、7,500~8,500萬支。

他同時預測，立訊、歌爾、Amkor將成為第3代AirPods最大贏家，但燿華可能因新AirPods變更設計，成為主要輸家，郭明錤表示，新AirPods將取消SMT+軟硬板設計，這部分的供應商包括燿華、華通、Young Poong，由於燿華是最大供應商，且AirPods軟硬板占營收比重最高，因此恐成為新AirPods更改設計的主要輸家。

針對這份報告，遭點名的兩家業者都不評論，但業者也透露，目前並未接到來自客戶端變更設計的訊息；燿華表示，美系客戶要求持續擴產中，且產品變更設計通常需兩年的時間，目前訂單能見度已看到明年第1季。

燿華去年營收 195.4 億元，創下新高，毛利率 13.86%，每股純益 1.06 元；今年第1季營收 48.32 億元，季減 7.55%，年增 8.79%，看好今年軟硬結合板市場成長需求，持續擴充軟硬結合板製程；今年受惠於車用、5G新應用增加，營運展望樂觀。

燿華、華通都是蘋果 AirPods 軟硬結合板的供應商，今年來的出貨量明顯較去年同期好；受到郭明錤報告的影響，衝擊燿華今日以18.85元跌停板開出，盤中則是打開跌停，股價拉升到19.05元，跌勢縮小，盤中跌幅8.85%；華通以27元開低，盤中跌幅4.9%。

AirPods燿華

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