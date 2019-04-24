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當股票包租公 凱基證：幫助客戶活化股票資產賺取收益

2019-04-24 10:30經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

當房屋包租公不如來當股票包租公！凱基證券表示，手邊若有短期內不交易的股票，可考慮至證券商辦理「股票出借」活化庫存資產，透過「借券」業務，賺取借券收入。股票出借平均報酬率約2~3%，加上原有之股息、股利，報酬率遠高於房屋租金收益率，是最聰明的投資法。

凱基證券舉例說明，假設某高價股100張，以7％費率出借予凱基證券，出借180天，出借期間股價皆維持在300元以上，試算後客戶淨收益達75萬元以上，客戶不用賣股票，即可透過借券賺取借券收入！

凱基證券表示，股票出借有三大特色：首先是不用賣股票，天天有錢賺，出借成功期間，每日皆計算借券收入，即使遇到假日依然有錢賺。第二項特色是不論大戶或散戶，一張股票即可做，更是搭配存股投資之最佳理財術。第三項則是權益補償機制，客戶於股票出借期間應取得之股息股利及新股認購權利均不受影響。

凱基證券提供便捷借券服務，客戶可透過臨櫃或是電子交易平台，約定欲出借的股票及相關條件。之後舉凡成交通知、借券還券交易紀錄及借券收益等帳務資訊，都可在電子交易平台中查詢，另透過LINE成交通知服務，投資人亦可在第一時間掌握股票交易動態。

凱基證券發揮券商獨有的股票專業，深耕借券相關業務，建構「借券信託」及「集保借券」借券雙引擎，提供客戶完整的股票出借服務，為客戶創造借券收益，故在借券信託業務居證券商同業領導地位。凱基證券亦積極推廣財富管理服務，以高安全性的信託架構及多樣化的精選商品，滿足客戶穩健、增值的投資期望，是客戶投資理財的最佳選擇。

借券凱基證股息

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