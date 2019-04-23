22檔個股 7月1日改掛汽車類股

2019-04-23 21:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱即時報導



臺灣證券交易所今日宣布，考量上市公司業務性質改變或經營策略調整，以及國內汽車產業供應鏈體系已成聚落，東陽等22家上市公司產業類別，將自7月1日起改為「汽車工業」，證券代號將維持不變。

證交所估計，目前「汽車工業」產業類別總市值約4,140億元，加入其他22家上市公司，總市值將進一步增加至5,820億元。

此外，上曜由「化學工業」改為「建材營造」，卓越成功由「通信網路業」改為「其他」，實施日期同樣為7月1日，並繼續沿用原本證券代號。

證交所說，為即時了解上市公司所營業務性質改變或經營策略調整情形，每年會定期檢討各上市公司產業類別，且配合上市公司於102年改採國際財務報導準則（IFRSs）編製合併財務報表，產業類別調整係以合併營收為劃分依據。

證交所表示，上市公司在公告申報107年度財報後，日前已依據「上市公司產業類別劃分暨調整要點」規定，完成檢核各上市公司是否有需要調整產業類別。

考量國內汽車產業供應鏈體系已成聚落，證交所這次將「汽車工業」產業類別擴大涵蓋至車體製造、汽車零組件製造，使「汽車工業」產業類發揮群聚效應；「汽車工業」產業類別名稱、被調整的上市公司證券代號都維持不變。

未來將改為「汽車工業」的22家上市公司中，以原列「電機機械」最多，包括瑞利、大億、堤維西、耿鼎企業、江申工業、車王電、和大工業、倉佑、吉茂、英瑞-KY、劍麟、為升、百達-KY、麗清、智伸科、永新-KY，以及帝寶工業等17家。

其他還有原列為「塑膠工業」的東陽及昭輝、原列「橡膠工業」的六暉-KY、原列「其他電子業」的怡利電子、原列「光電業」的聯嘉光電。