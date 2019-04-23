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指數化投資新商品三檔ETN首發 30日舉辦掛牌典禮

2019-04-23 19:34經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

台灣證券市場迎接指數化商品新生力軍「指數投資證券」（Exchange Traded Note，ETN），櫃買中心與證交所將在4月30日上午共同舉辦「ETN上市櫃聯合掛牌典禮」。

櫃買中心表示，首批證券商發行的ETN於櫃買中心掛牌交易者共有三檔，包含富邦存股雙十等權重報酬指數ETN、群益富時中國A50綠色除碳報酬指數ETN、統一漲升股利150報酬指數ETN等商品，皆已向主管機關申報生效，將在30日搭上ETN掛牌上櫃的首班車◦

ETN是由證券商發行、在證券市場掛牌交易、追蹤標的指數報酬的有價證券，其性質類似證券商發行的無擔保債券，由證券商承諾於到期時支付投資人持有ETN所追蹤標的指數同等之報酬率，另扣除投資手續費用◦

櫃買中心表示，ETN與ETF都是在證券市場交易、連結指數表現的商品，同樣具有交易便利、投資成本低等優點，但也有些相異之處，首先，ETN是證券商發行，ETF是由投信發行；其次，ETN具有到期日，ETF則無；第三，ETN不是基金，發行商無需實際持有標的指數成分資產，能追蹤的標的及範圍較為寬廣，且理論上無追蹤誤差；第四，ETN投資人須承擔發行人的信用風險，為強化對投資人的保障，法規對發行人資格條件及發行總額均設有限制。

櫃買中心也提醒，ETN是不保本商品，到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金◦投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN的特色、投資成本費用及風險，並需簽訂風險預告書◦為增進投資大眾對新商品的認識，櫃買中心已建置「ETN專區」(https://www.tpex.org.tw)，方便投資人查詢上櫃ETN基本資料、新聞及相關法規等資訊。

為提供投資人更多元的金融商品，擴大證券商業務範圍，配合金管會2018年6月發布「證券商發行指數投資證券處理準則」，櫃買中心在2018年9月已公告實施ETN上櫃、交易等相關規定。

櫃買中心ETF新生

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