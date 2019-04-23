股價+本益比低 殖利率高 市場追價股

2019-04-23 19:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



台股今日擺尾向上，指數站回11,000點大關；近期國內外變數雜陳，大盤相對上檔有壓、下檔有撐，預期本益比低，股價不高、且具備高現金股息殖利率的「價值型」族群，因攻守兼備，將成為市場另類追價標的。

台股今天上半場小跌，接近中午翻紅，尾盤急拉，站上11,000點關卡，蘋概三雄收紅，加權指數終場收在11,025點，上漲37點，成交量縮減至1,119億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，現階段外有美中貿易戰協商、美股進入財報高峰等，內有國內首季財報即將出爐、以及法說會密集登場，盤面干擾因素也較多。由於近期季報的觀望氣氛已開始發酵，使得五一假期前的買盤較為溫吞，且接下來的行情將進入五窮六絕傳統淡季，預料選股操作策略，仍以選股不選市才是上上之策。

根據統計，現階段股價在30元以下，現金股息殖利率在6%以上、本益比在13倍以下的「價值型」概念股，計有13檔，分散在筆記型電腦等電子股，以及水泥、塑化、鋼鐵、汽車、紡織、營建、電器電纜等傳產族群。

若從現金股息殖利率來看，以亞昕10.4%居冠，聲寶8.4%、達欣工8.3%；另外，台苯、興農、允強、嘉泥、華新、華夏等，現金股息殖利率都超過6.5%。

進一步觀察本益比，嘉泥、華新、新纖、亞昕等，在十倍以下；其他本益比低於11倍的個股，還包括達欣工、華夏、允強、興農、中華等。

黃文清表示，這些個股不乏業績看好、或是具有轉機族群，無論是從股價表現亦或是價值型投資的角度來看，現階段的投資風險均不大。

統一投顧董事長黎方國認為，台股目前短線上檔有壓，指數震盪整理，價值型投資策略已成為選股準則，尤其是股價不高、本益比偏低，又具備高現金股息殖利率的族群，應有機會獲得買盤青睞。

至於投資標的，除市場主流的強勢股之外，具低本益比且跌深的個股，也可考量；因為選擇漲幅落後的中低價位族群，同時兼具低本益比的個股，未來落後補漲行情也會頗有看頭。

法人指出，現階段雖然季報效應籠罩盤面，但有些預期財報佳的個股股價已開始蠢動，建議投資人可中性偏多看待台股盤勢；同時，對於漲多的族群，投資人也可評估是否獲利了結。