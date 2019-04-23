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五虎將發威 推動台股重返11,000

2019-04-23 19:00經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股在台積電、鴻海等外資認錯回補五虎將領軍中，今（23）日一舉站回睽違半年的萬一大關；市場專家認為，五虎將的續航力道，將是行情接下來能否挑戰28年11,270高點的重要關鍵。

根據統計，外資今年以來積極認錯回補的動作，集中在去年最主要賣超的台積電、鴻海、大立光、台達電與聯發科等五虎將；當中，台積電買超金額已達652億元、是去年賣超825億元的79%，去年外資賣超第一、金額達1,010億元的鴻海，今年回補金額也已達129億元，大立光87億元，另外，台達電230億元、聯發科108億元，五虎將合計1,208億元，占外資今年買超比重的73.2%。

外資在去年賣超台股3,551億元，寫下2008年來、十年最大賣超金額的年度後，今年以來，隨著美國聯準會暫緩升息、縮表，歐洲、日本、中國人行等主要央行貨幣政策持續寬鬆中，外資資金回流，認錯回補去年超賣的個股，不僅帶動外資今年來，操作呈月月買，自元月369億元後，2月擴大為647億元，雖3月降為16億元，但4月迄今又快速拉升至600億元以上，全年至今買超金額來到1,650億元。

台新投顧總經理李鎮宇、統一投顧董事長黎方國指出，外資近期加碼動作加速，4月迄今16個交易日中、買超達13個交易日，主要加碼個股多集中在去年賣超、且超賣的個股上，若是相關認錯回補動作持續，將有助台股行情表現。

記者周克威／製表
記者周克威／製表
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