台灣ETF規模 首度站穩1兆元大關

2019-04-23 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



金管會強化監管後，債券ETF成長放緩，不過整體規模仍向上攀升，統計到今（23）日為止，台灣ETF規模已連三天突破兆元，為首度站穩兆元大關。其中債券ETF規模增至6,105億元，股票及其他類約4,000億元。

ETF市場在債券ETF受監管而減速成長後，暫止連月大增5、600億元速度，自3月中旬來，徘徊9,000多億元至兆元，至4月19日達到1.002兆元，22日、23日也連續達1兆元，終於站穩兆元。

當中，債券ETF持續成長，仍是整體規模主動力，目前債券ETF合計有6,105億元，股票及其他類4,009億元。單一規模排行上，也有多檔債券ETF晉升「百億元俱樂部」，除最大ETF仍是元大台灣50（0050）、約686億元，次為元大台灣50反1 576億元，第三便是債券ETF的群益10年IG金融債、約403億元，四、五各為陸股和債券類的元大滬深300正2 376億元、及元大美債20年362億元。

再次，元大AAA至A公司債、富邦上証正2等29檔ETF也超過百億元，共計34檔ETF達百億規模，包括25檔是債券ETF。

就投信排行，則以市占長居第一的元大超過3,467億元最多，其次在今年超越富邦、躍居第二大ETF發行投信的國泰，達到1,766億元，仍高於富邦的1,679億元，再來，群益投信有1,472億元，復華790億元，另，凱基雖去年才發行ETF，但至今規模已達540億元，差不多同時間進軍的中國信託投信，也快速累積到323億元。