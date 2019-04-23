兆豐金現金股息殖利率6% 居金控股之冠

2019-04-23 18:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



兆豐金控（2886）今（23）日董事會決議通過去年盈餘分派，每股配發現金股息1.7元的水準，以兆豐金今天收盤價28.2元估算，現金股息殖利率高達6%，居金控股之冠。

兆豐金控向來具有高股息殖利率概念，今年因為壽險型金控普遍受到壽險子公司盈餘上繳受限困擾，兆豐金不僅現金股息殖利率居冠，1.7元的現金股息也可望是金控股最高。