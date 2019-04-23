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兆豐金現金股息殖利率6% 居金控股之冠

2019-04-23 18:00經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

兆豐金控（2886）今（23）日董事會決議通過去年盈餘分派，每股配發現金股息1.7元的水準，以兆豐金今天收盤價28.2元估算，現金股息殖利率高達6%，居金控股之冠。

兆豐金控向來具有高股息殖利率概念，今年因為壽險型金控普遍受到壽險子公司盈餘上繳受限困擾，兆豐金不僅現金股息殖利率居冠，1.7元的現金股息也可望是金控股最高。

兆豐金控高股息殖利率

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