沒讓股東失望 兆豐金每股擬配發現金股利1.7元

2019-04-23 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



兆豐金控（2886）董事會今（23）日決議每股配發現金股利1.7元，符合市場預期，以今日收盤價28.2元計算，現金殖利率約6%。

兆豐金本月初召開法說會，股利政策備受法人關切，兆豐金總經理胡光華則強調，公司股利政策維持穩定與現金為主原則不變，因此現金股息一定比前一年的1.5元更好，「不會讓股東失望」。

當時法人估算，兆豐金並無壽險，不受金管會限縮現金股息政策方向影響，以獲利年成長9.5%概估，每股現金股息可望達到1.6元至1.7元水準。