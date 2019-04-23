台股震盪 權證量縮觀望

2019-04-23 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（23）日在以高盤開出後，受追價買氣不足拖累，指數壓回整理，但在外資等買盤於尾盤作價中，終場指數上漲37點、以11,025點的今年新高做收；權證市場隨現貨震盪，量縮觀望，連結元大滬深300正2（00637L）的滬深2X群益8B購02（035780）為交投最熱絡的權證。

台股今日以平高盤開出，隨即賣壓紛紛湧現，指數亦瞬間跌破平盤，儘管中小型股還是維繫人氣，但僅能零星點火，鴻海集團則已退潮，光學股和PCB族群走勢偏弱。

權證市場方面，台股行情雖再創反彈新高，投資人轉以權證試單，但整體買氣不足，權證市場成交金額為27.95億元，為近期新低量，占大盤比重為1.93%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為23.74億元，認售權證成交金額為4.21億元，認購權證成交金額占總成交金額84.91%；認購、認售比值為5.62倍。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結元大滬深300正2的滬深2X群益8B購02、成交金額為1,246萬元；認售排名第一的是連結玉晶光的玉晶光永豐8A售02（07174P），成交金額為666萬元。

值得注意的是，十大熱門權證排行榜今日由看多的認購權證囊括八席，雖顯示多數投資人仍偏多布局，但漲多的人氣股玉晶光由認售權證進榜，顯示上市櫃公司第1季財報公布在即，市場焦點回歸獲利等基本面數據。