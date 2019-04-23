鴻海終止連三跌 4月來漲幅2成、市值增2,051億

2019-04-23 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘。美聯社 分享 facebook 鴻海(2317)董事長郭台銘表態參選國民黨總統初選後，股價由4月來的高點回檔，連續下跌3天，今(23)日則是止跌反彈，終場收88.3元，上漲0.5元，市值回升到1兆2,241億元；統計從4月以來，股價漲幅達20.13%，市值增加2,051.72億元。

鴻海在外資持續買超下，推升股價表現，4月1日跳空漲停之後持續上漲，除了首季營收表現優於預期的基本面題材加持外，董事長郭台銘連續5個月買進自家股票，外資調高評等，及上周(4月17日)宣布參選總統，都是助攻股價的重要因素。

在郭台銘表態之後，隔天(4月18日)鴻海盤中股價一度衝達97.2元的波段高價，可惜在短多獲利調節下終場翻黑，且跌勢延續，今日早盤雖以88.2元，小漲0.4元開出，但盤中再度翻黑一度下滑至86.8元。

高雄市長韓國瑜今日上午發表聲明，宣布不參加國民黨總統初選，消息一出，鴻海股價應聲止跌反彈，從早盤翻黑的跌勢中往上急拉，其後股價力守在平盤之上，終場以88.3元作收，上漲0.5元，漲幅0.56%，成交65,641張，終止連3跌。

統計鴻海4月以來股價漲幅達20.13%，雖然因4月18日以來的下跌，造成市值縮水485.2億元，但今日止跌收紅，市值也回升到1兆2,241億元，合計4月來市值增加2,051.72億元。