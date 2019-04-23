富邦存股雙十等權重報酬指數ETN 穩健存股與成長兼備

2019-04-23 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



近來存股話題成為顯學，財金節目報導如何選股獲取穩定殖利率報酬的內容獲得廣大迴響，富邦證券掌握趨勢推出存股雙十等權重報酬指數ETN商品，提供投資人新的投資選擇，以二十檔標的成分股組合而成的指數，採等權重設計，使該指數充分掌握高殖利率與穩健成長雙重特色，且能達到投資組合分散風險的目標。

富邦存股雙十等權重報酬指數綜合考量市值與流動性條件，並透過多因子指標對上市股票進行評分，再依電子、金融及傳產三大類別，利用市值比例來分配各類別的成分股檔數，最後綜合評比依序選取排名前二十檔標的進行等權重配置，指數表現兼具穩健報酬與成長空間雙重優勢，最新成分股標的包括統一、台塑、南亞、台化、光寶科、仁寶、國巨、台積電、廣達、南亞科、友達、可成、元大金、兆豐金、中信金、統一超、大立光、遠傳、中租及寶成。

富邦存股雙十等權重報酬指數ETN即將於4月底掛牌上櫃，發行訂價5元，進入門檻低且直接在集中市場掛牌交易，只要5,000元，投資人得以利用小額資金追蹤成分股報酬指數，在存股正夯的氛圍下預期將可獲得廣大投資人迴響與青睞。

富邦證券金融市場部資深副總吳仁傑表示，ETN商品設計彈性靈活，可追蹤的標的及範圍寬廣，其直接追蹤指數表現且交易稅費低廉，最大的特色是無追蹤誤差且配息直接滾入指數再投資，清楚呈現該指數成分股報酬表現，投資報酬一目了然，是股市投資人投資新選擇。