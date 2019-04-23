2019年證券商ETP交易及造市競賽起跑

2019-04-23 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台灣證交所為鼓勵全體證券商持續推廣ETF及新上市的ETN商品，提升投資人投資意願及交易成長動能，並鼓勵流動量提供者持續有效報價，促進台股ETF流動性，將於2019年5月至9月舉辦證券商ETP交易及造市競賽，對象為證券經紀商及自營商。

這次交易競賽除原有獎項外，配合ETN商品將於4月30日正式推出，新增ETN貢獻獎，七個獎項總獎金為440萬元；另造市競賽獎項為台股ETF造市獎一項，總獎金為70萬元。

觀察證交所、證券商公會及投信投顧公會共同舉辦的ETP交易及造市競賽活動的效益，去（2018）年4至8月競賽活動期間，整體ETF成交金額413億元，平均每月成交金額1,283億元；每月成交金額均較前一個月成長，成交金額占比自5月以來亦每月成長，足見競賽對提升交易動能有正面助益。

2019年ETP交易及造市競賽活動將讓全國的證券商有機會再次相互激勵，爭取獎金及榮譽。活動期間為2019年5月2日至9月30日總獎金高達510萬元。獎項除原有ETF貢獻獎、台股ETF揚升獎、ETF比重獎、ETF國際獎、ETF客戶獎、ETF進步獎、台股ETF造市獎外，新增ETN貢獻獎，就競賽期間ETN交易帳戶數達50戶（含）以上者，取證券商ETN交易金額最高排名前3名，獎金分別為40萬元、20萬元、10萬元。

競賽期間,證券商可經由「證券商申報單一窗口」（https://brk.twse.com.tw），透過憑證及帳號密碼登入，查詢截至前一營業日的競賽成績。另每周及每月的第一營業日中午12時前，於證交所臉書粉絲專頁分別公布截至前周及前月份交易競賽各獎項暫列前10名名單，及造市競賽各獎項暫列前五名名單。

ETP交易競賽及造市競賽活動正式開跑，證交所也呼籲各證券商把握良機，積極參與及宣導，除有機會獲得豐厚獎金，亦能共同攜手推廣指數化投資，提升資本市場發展。