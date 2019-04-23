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雍智上櫃首日股價飆升逾7成 今年營運續看成長

2019-04-23 11:20經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

IC測試載板廠雍智科技 （6683） 今（23）日以每股75元掛牌上櫃，開盤即以大漲71.33％的128元跳空開高，盤中股價最高上漲至130.5元，掛牌首日最大漲幅達到74％，今日台股大盤指數在平盤上下震盪，雍智的蜜月行情表現相對強勁。

雍智2006年成立，主要提供IC測試載板高頻高速解決方案，該公司去年合併營收6.47億元，年增16.88％，稅後純益1.46億元，年增達43.55％，每股稅後純益5.94元，優於前一年的4.39元。

今年首季自結合併營收1.92億元，季增19.09％、年增14.59％。展望今年，公司預期IC測試載板業績持穩向上，晶圓探針卡、IC老化測試載板目標維持三成以上的成長幅度，毛利率則可望持穩在50％之上，看好整體營收可望維持雙位數成長。

雍智將產品延伸至晶圓探針卡、IC老化測試載板領域，藉以拓增營運成長動能、並分散營運風險。去年IC測試載板營收4.45億元，年增1.02％，晶圓探針卡測試載板營收0.79億元，年增逾1.49倍，IC老化測試載板營收0.96億元，年增逾3.21倍。

展望後市，因應5G發展相關應用漸廣，車用雷達IC整合射頻（RF）及影像等感測器、人工智慧（AI）、大數據高速運算等，IC設計及封裝需注入新整合技術，對IC載板測試業者帶來挑戰及新契機，雍智看好AI、5G、IoT、自動駕駛等終端應用將帶動相關新發展契機。

營收老化

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