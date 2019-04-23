存股新選擇 元大證特股高息 ETN4月底掛牌交易

2019-04-23 08:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



元大證券連結台灣指數公司「特別股混合高股息20報酬指數」（簡稱：特股高息20報酬指數) 的ETN，已獲主管機關審核通過，預計於4月底掛牌上市。

特股高息20報酬指數篩選市值及流動性符合標準的上市特別股，以及符合市值規模、流動性標準、現金股利等條件的上市普通股，構建兼具股息穩定、股利率高、波動度低的股票組合。目前，指數權重前十大成分股為中華電、國泰特、國泰金乙特、富邦金乙特、台灣大、富邦特、廣達、遠傳、華碩、台新戊特。

元大證券回測過去五年績效顯示，特股高息20報酬指數的股票殖利率為5.02％，比加權指數殖利率3.98％高出1個百分點，適合想投資特別股及高殖利率股的穩健型投資人，納入投資組合，以提高投資效率。

元大證券表示，投資人買進元大特股高息20報酬指數ETN，就如同投資上述特別股及高殖利率股，享有同樣的股利股息及股價損益的變化。長線可賺如同股利再投資之報酬，享受息值收入且有稅負上的優勢，並由發行券商負責造市，流動性不需擔心。

元大證券說，ETN和ETF類似，都在證券交易市場交易，並追蹤標的指數表現。但ETN由券商發行，承諾支付投資人在持有期間內與連結指數完全相同的報酬，沒有追蹤誤差，另須扣除投資手續費用。ETN是以發行人信用為擔保，且由發行券商負責造市，投資人需謹慎挑選發行券商，以降低可能面對的信用風險，並享受較好的造市品質。另外，ETN設有到期日及提前強制贖回的機制，投資前應詳閱公開銷售說明書。

元大特股高息20報酬指數ETN將在4月30掛牌，首三日推出「買就送」限量大杯那堤咖啡活動，詳細活動辦法可查詢上元大證券網站。另外，4/30、5/10、5/20及6/28日，分別於台北、高雄及台中等地，舉辦四場商品投資講座，有興趣者請至證交所網站報名。