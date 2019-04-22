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外資終止連六買台股 法人大解盤

2019-04-22 19:22經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照
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外資今天在現貨結束連六買、轉為賣超9.46億元，台指期未平倉淨多單雖減少3,159口、降為6.07萬口，但選擇權未平倉淨多單增加1,922口、來到7.16萬口，再寫3月29日以來波段新高，顯示外資波段仍見作多意願。

本土投信、自營商今天分別小賣2.68億元、4.74億元，合計三大法人賣超16.88億元；八大公股行庫則結束連五賣、轉為買超4.4億元。分析師表示，外資雖短線出現調節跡象，但中長線上，仍有持續加碼台股的空間。

台股22日續向11,000點發起攻擊，但在追價人氣退燒下，成交量能不到1,200億元，為3月28日以來新低量，終場指數上漲19點、收在10,987點。

外資去年寫下近十年最大賣超手筆後，今年隨各國央行寬鬆政策，積極認錯回補，標的鎖定蘋果供應鏈，台積電、鴻海、大立光、台達電、聯發科等五虎將，今年來加碼逾1,100億元，占外資買超比重達七成，是化解壓力與日俱增「萬一」行情的聚焦點。

台新投顧總經理李鎮宇、大慶投顧總經理賴建承指出，外資去年賣超台股3,551億元，寫下2008年來最大賣超年度後，今年以來，隨著美國聯準會暫緩升息、縮表，歐洲、日本、中國人行等主要央行貨幣政策持續寬鬆中，外資資金大舉回流，今年迄今已買超1,616億元，觀察外資去年賣超的大型權值股，今年都見積極回補跡象。

當中，台積電買超金額已達624億元、是去年賣超825億元的75%，去年外資賣超第一、金額達1,010億元的鴻海，今年回補金額也已達127億元，大立光則為84億元，另外，台達電229億元、聯發科105億元，五虎將合計1,151億元，占外資今年買超的71.2%。

市場法人預期，若全球央行貨幣寬鬆的趨勢不變，外資對台股五虎將後續仍有再加碼空間。

統一投顧董事長黎方國認為，短線仍需留意將左右外資多空的因素，首先，美高科技股超級財報周本周登場，包括24日賽靈思、特斯拉、臉書，25日英特爾、微軟、26日亞馬遜等；其次，台股本周重量級科技法說會24日由晶圓代工廠聯電、25日砷化鎵大廠穩懋、面板廠友達和記憶體大廠旺宏接棒登場，各焦點公司未來第1季獲利、第2季營運展望內容，將是台股能否一舉站穩萬一行情的關鍵。

外資台股
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