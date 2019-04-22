日立對永大收購案今完成 神秘買盤19日敲進800張

2019-04-22 18:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



日本日立對永大（1507）公開收購案至今（22）日截止，不過，日立表示，由於總應賣股數計算作業無法同步完成，相關作業將在明（23）日上午完成，確切收購股數將在明日公布。

值得注意的是，上周五（19日）永大在盤後出現每股65元、共800張的鉅額交易，總交易金額達5,200萬元，該筆交易來自群益新莊分支據點。市場人士表示，由於日立公開收購截止日在昨日，按照交易時間推算，若與參與應賣，最遲應在上周四完成交割，因此若在上周五交易無法參與應賣，買盤來自何處，值得密切觀察。

永大今日收在63.1元，下跌0.6元。

日本日立表示，日立公開收購永大機電收購截止日為今（22）日，不過由於總應賣股數計算作業將在明（23）日上午完成，因此本次公開收購結果將在今日公布。

台灣日立董事長金原慶武先前表示，至17日為止，日立在應賣股數收購已達到21.78%、股數為89,002,841股，以每股65元計算，總投資金額約57.87億元，預計5月2日交割，加上日立原持有11.7%，總計日立總握有股數估達33.48%。

法人表示，日立若在17日已取得應賣股數收購21.78%，認為最終公開收購股數將在21.78%之上。