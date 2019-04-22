郭台銘宣布參選後鴻海連跌三天 市值縮水554億

2019-04-22 15:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘。聯合報系資料照 分享 facebook 台股持續往11,000點衝關，鴻海(2317)董事長郭台銘上周宣布參選國民黨總統初選以來，鴻海股價卻是連續下跌3天，今(22)日收在87.8元，下跌1.1元，跌幅1.23%，回測10日線，統計3天跌幅達4.35%，市值縮水554.52億元。

鴻海在外資買盤助陣下，股價從4月以來持續上漲，一度拉升至97.2元，除了首季營收表現優於預期的基本面題材外，董事長郭台銘連續五個月買進自家股票，及上周宣布參選總統，也是助攻股價的重要因素。

郭台銘在4月17日正式表態將參與總統選舉，隔天一度推升鴻海股價衝達97.2元，可惜在短多獲利調節下，已連續3天收黑。鴻海今日以88.8元小跌開出，一度翻紅拉升至89.7元，但並未守住，盤中最低下滑至87.7元，回測10日線，終場以87.8元收盤，下跌1.1元，跌幅1.24%，成交41,590張；合計近3天跌幅達4.35%，市值也縮水554.52億元。

鴻海走跌，但守住10日線，法人認為，在短線漲多下，拉回整理有助後續再攻，後續則要觀察首季財報的表現，等待新一波利多來發動攻勢。

鴻家軍今日呈現分岐走勢，具有題材的個股仍是強漲攻勢，GIS-KY業成收131.5元，漲幅4.36%，表現搶眼；臻鼎-KY收在114元，漲幅3.63%；乙盛-KY、訊芯-KY、台通、京鼎等漲幅逾1%；天鈺、廣宇、建漢、正達、陽程也是上漲作收。榮創、群創收平盤；亞太電、帆宣、台揚、樺漢、鴻準等股則是下跌作收。