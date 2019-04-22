台積電撐盤台股收10,987點漲19點 法人建議逢回找買點

2019-04-22 14:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今(22)日再度上演萬一衝關戰，已連續4個交易日得而復失，無法順利站上，在台積電(2330)支撐指數，加上網通股表現整齊下，指數終場收在10,987.71點，上漲19.21點，成交1,112.27億元；法人認為，台股加權指數連續數日挑戰「萬一」，但面臨強大上檔壓力，短線指數有過熱現象，需慎防拉回風險，但逢回可找買點，擇優布局。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，美國與中國近日公布經濟數據優於預期，且市場預期美中即將簽署貿易協定，帶動全球股市良好氛圍，國內晶圓代工半導體龍頭廠法說會表示營運走出谷底，今年將逐季成長，諸多正向消息帶動台灣電子股表現比預期強勁；不過，科技產業走出谷底，持續往正向發展，但股價已率先反應，短線指數有過熱現象，需慎防拉回風險。

劉彥伯指出，半導體產業短線累積漲幅不小，美國費城半導體指數創歷史新高，自去年底低點以來漲幅已達45%，台股同樣由電子股帶動，加權指數今年來也漲1586點（以1/4收盤價9382點，4/19收盤價10968點計算），加上正值業績公布期，只要觸及「萬一」就有獲利回吐的上檔壓力，後續觀察費半指數，若出現明顯修正，台股也會同向連動。

他強調，近期拜訪科技廠商得到訊息多表示下半年需求將明顯好轉，第2季末預料會有短單與急單，在基本面逐季轉佳下，指數即使回檔，幅度不會太大，個股依業績及展望快速輪動，逢回可找買點，擇優布局。

看好的產業方面，劉彥伯表示，電子股仍是引領台股多頭行情續航的主流，瞐片大廠高通與智慧手機大廠蘋果日前宣布達成和解，撤銷全球訴訟案，並簽署為期6年全球專利許可協議，雙方將合作發展5G手機，預期今年下半年台廠在5G基地台布建相關的訂單可望陸續出量，明年全球新型5G智慧手機可望進入大規模商業化，新產品、新應用將為台灣電子業挹注新動能，是長線布局主軸，另外持續看好華為供應鏈，及低基期族群例如PCB。