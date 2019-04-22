2大因素牽動市場神經 台股「萬一」關前躊躇

2019-04-22 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股示意圖。報系資料照 分享 facebook 台股上周連續3個交易日上攻11,000點大關無功無返，呈現開高收低的表現，無法站穩在「萬一」關卡之上，今(22)日同樣是開高震盪後漲勢收縮的走勢，法人表示，美股及台股都進入財報公布期，加上5月報稅將到，都成為牽動市場的重要因素，短線恐仍是量縮整理格局，下半周將是大盤表現的重要關鍵。

台股今日以10,994.52點開出，早盤一度拉升至11,027.49點，再度攻上11,000點之上，盤面上，台積電(2330)開高，力守在紅盤，鴻海雖然開低回測10日線，盤中一度翻紅，大立光則是小漲，5G、蘋果及任天堂成為重要題材，帶動概念股的表現，印刷電路板族群表現較強。

證券分析師張陳浩表示，台股大盤過高後拉回，目前呈現收斂旗型的走勢，但幅度不會太深，指數高不過高，低不破低，守在5日線之上，在成交量不足下，仍有待進一步的利多來激勵。

他指出，上周四台股爆出大量，指數仍持續守在5日線之上，顯示上周是換手量，之後則是呈現量縮整理格局，預期下半周將面臨收斂尾端的表態關鍵，季報的表現將是重要的觀察重點。

投資專家wen姐表示，本周進入美股超級財報周，台股上市櫃公司第1季財報也陸續公布中，加上5月的報稅月將到，大股東是否持續加碼，都將牽動大盤的表現，影響指數在萬一關前躊躇。