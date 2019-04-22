小資族好康 開證券戶利差可高達100倍

2019-04-22 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



富邦證券為小資族特別推出資金管理帳戶，開戶方便，線上即可申請，不需要特地請假去臨櫃排隊，而且有多達40家金融機構可供選擇，作為出入金帳戶，搭配巿面多家銀行數位帳戶所提供活儲高息活動，與一般傳統證券交割戶的利率差距可以高達百倍以上。

富邦證券表示，以某家銀行 數位帳戶為例，符合一定活動條件，即有1%高利活儲，若戶頭存有新台幣10萬元。10萬元X 1%高息=1,000元利息，一戶兩用，利益雙收。

富邦證券說，若有相關數位帳戶的小資族，可以將每月的薪水先存在活儲高息的數位銀行帳戶中賺取利息，同時設定每個月定期轉帳，利用數位銀行帳戶的每月跨行免匯費優惠，將每月定期投資款項匯入富邦證券的資金管理帳戶進行定期定額ETF投資，做為投資型儲蓄。其餘資金、生活費可以放在數位銀行帳戶裡，賺取更高利息，富邦證券APP還可以隨時查看資金管理帳戶的最新可投資餘額，如果有多餘的資金，還可以拿一小部分加碼投資在看好的市場及ETF。

小資族想脫貧，靠低薪如何盡快滾出人生第一桶金？富邦證券說，許多人想要靠存股致富，但薪水東扣西扣，剩餘的錢也要存好幾個月才能買一張股票，存股雖然好處多，但還是有被套牢的風險，但若是選擇ETF，就像是買了一籃子雞蛋，至少不會因一顆蛋破了，就損失慘重。富邦證券表示，如果想要額外增加投資利潤，還可以參考三攻略。

1.富邦證券帳戶搭配「資金管理帳戶」 （分戶帳） ：可選擇40多家金融機構作為出入金帳戶。

2.數位存款帳戶作約定為出入金帳戶：搭配銀行數位帳戶高息活儲活動。高利活儲帳戶並非富邦證券所提供，依各家銀行活動辦法為準，富邦證券不保證任何獲益。

3.定期定額ETF：定期投資儲蓄，輕鬆投資全世界。