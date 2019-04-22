台股突破萬一 民眾風險指數今年卻首度轉保守

2019-04-22 09:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



台股指數今早突破萬一點，不過國泰金上午發布2019年4月「國民經濟信心」調查結果，台股自年初以來漲幅已經超過10%，民眾股市風險偏好小幅下降至-4.1，為今年以來首度出現轉趨保守的訊號。

不過也因調查期間台股指數都持穩在10600以上，使得民眾的股市樂觀情緒持續改善到-10.7，是2017年12月以來的高點。

國泰金表示，最新景氣對策信號分數下降3分，連續兩個月呈現黃藍燈，但已瀕臨低迷藍燈，而景氣領先、同時指標持續下跌，加上3月的製造業採購經理人指數已經連續五個月處在50以下的萎縮區間，顯示景氣成長動能仍弱。

所幸美、中貿易談判仍朝向正面發展，加上中國經濟出現止穩跡象，本月的景氣現況樂觀指數持平，景氣展望樂觀指數連續三個月上揚至-6.6的水準。

在勞動市場部分，民眾對於就業及薪資信心小幅下滑，但薪資展望樂觀指數也已經連續五個月處在正值。在經濟信心與薪資展望樂觀的支撐下，民眾消費意願連續三個月向上，其中大額消費意願指數(3.8)連續三個月處在代表樂觀的正值，對今年的經濟成長率提供穩定支撐。

此項調查於2019年4月01~07日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共14,471份有效填答問卷。