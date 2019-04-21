蘋概三王股輪動趨動指數 法人：選股重於選市

2019-04-21 12:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



蘋概三王股在4月驅動大盤指數上揚，近期出現整理現象，法人表示，在今年第一季財報陸續公布前，蘋概三王股恐以輪動方式支撐指數，選股將重於選市。

群益投顧表示，台積電（2330）法說會後股價依然延續法說會前強勢上探走勢，折射出兩大重要意涵：其一，特定買盤拉抬指數的意圖；其二，指數驅動股的階段窘境逐漸拉高。股王大立光（3008）法說會後股價陷入整理；鴻海（2317）董事長郭台銘選總統效應，短線也告一段落。

元富投顧說，4月份下半月選股，仍以籌碼和線型的選股最為重要，方向上包括低基期的業績股，5G概念的電子元件股，還有PCB上下游產業供應鏈等。台積電、智邦（2345）和創意（3443）具指標。最後雲端概念和光學股，也都串場的單兵股，台達電（2308）和玉晶光（3406）是指標。

近期第一季EPS和量大法說股可當成觀盤重點，被動元件和矽晶圓，有低檔築底跡象，原物料股也小幅溫，未來主流股的輪動方向，將決定大盤強弱。目前股價整理型態較強的個股，以外資法人主導的重點放在半導體、5G和散熱元件可當觀察指標。

宏遠證券研究部表示，近兩周股市大盤走強，來自於權值股如台積電、鴻海集團、日月光投控（3711）、落後補漲股如蘋概股、被動元件股的上漲，強勢股的CCL及散熱公司持續強勢，短線大盤指數及很多個股也都已大幅反應。

當個股股價已經大漲之後，檢視持股最好必須是第一季獲利優於預期、第二季業績及獲利往上、股價漲幅不大的公司，在4月底到5月中公佈第一季獲利之際，才有機會再往上漲。不然的話，就等第一季獲利不錯且第二季業績及獲利展望佳，股價漲幅較多的中小型股股價回檔1~2成以上，再來短線區間操作。

宏遠證券研究部說，4月中旬到5月中旬美股財報檢視過後，未來美股企業中長線將會往正面發展，除非川普又對歐盟及日本開始做貿易戰。

不然的話，接下來全球經濟就會復甦，通膨將會提升；使得原物料價格可望由低檔往上反彈，塑化原物料及金屬價格將會反彈，帶動原物料股行情，對塑化、鋼鐵股有利。另外，4月下旬川習會往好的結果出現，可能之前股價漲多的越南概念股將會出現漲多拉回的情況。