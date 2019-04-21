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大盤指數持續挑戰前波高點 投信：類股輪動快速

2019-04-21 12:15經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

大盤指數突破季線與年缐後，持續挑戰前波高點。群益葛萊美基金經理人蔡彥正說，在外資持續偏多操作下，加以庫存調整結束，營收年增率由負翻正，類股輪動速度加快，漲多個股拉回有限，個股評價上調，大盤向上機率偏高。

蔡彥正說，後市來看，盤面上題材股輪動輪漲，操作上，建議仍採選股不選市。選股策略上，基本面強勁、籌碼面乾淨的個股仍是布局重點，電子股仍以今年具題材性之產業為主，包含ABF、5G、鏡頭、智慧音箱與藍芽耳機、散熱以及汽車電子等產業發展前景較佳，部分個股仍可逢低布局。AMD搭配台積電7nm製程，未來產品效能大幅提升，相關概念股值得留意。

美國聯準會超鴿派立場，加以台灣製造業景氣回神，隨著國際資金回流亞洲市場，再加上美中貿易協商仍朝向正向發展，有利後續資金行情表現。

美國費城半導體指數連續三日創下歷史新高，帶動台股科技相關概念股漲勢，展望台股後市，中美貿易戰爭端放緩及美國聯準會（FED）態度轉為更加鴿派，指數短期風險不高，但遇到2018年高檔壓力區，指數將會呈現高檔區間整理，若拉回反而是逢低分批進場時機。

蔡彥正表示，櫃買市場OTC指數則在國際股市情緒依舊樂觀、資金回流新興市場、中小型電子類股仍具產業題材。後續除了持續關注經濟數據變化外，亦仍需留意國際股市漲多拉回的壓力、電子業庫存去化情況、財報公布狀況、新台幣匯率走勢、外資籌碼動向等等。

個股美國聯準會台幣匯率
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