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華通統一8A購01 擁利基

2019-04-21 10:52經濟日報 記者廖賢龍／報導

4月初受到法人報告點名，蘋果新iPhone將採用雙向無線充電，關鍵零組件供應商可能是華通而受益，因為新iPhone支持雙向無線充電的面積更大且層數更多，單價顯著提升。

華通僅供應高單價OLED機型電池板，供應比重由去年約40%提升至50%，法人預期華通的iPhone新機型電池板營收可望顯著年成長50%~60%。華通也可望受惠於AirPods高速成長、華為手機HDI最主要供貨商地位，伺服器PCB事業因利用率提升而轉虧為盈。

華通今年第1季累計營收104.58億元，年減4.31%。法人表示，雖然美系大廠手機訂單持續偏弱，但過往陸系手機在3-4月將啟動新機備貨需求，加上美系大廠穿戴式產品及PC新品拉貨，預期華通第2季營收可望維持季持平。

5G手機是未來相當看好的業績成長題材，法人說，三星、華為在今年推出標榜5G的超高階智慧型手機，實際銷售量將低於500萬支。預期美系大廠5G手機將在2020年下半年推出，美系大廠關注重點將放在3-4月新款耳機及第2季新款PC類產品出貨。

權證發行商說，5G題材是今年投資王道，下半年又有新iPhone題材可發揮，投資人可挑接近價平且時間價值流失較慢的權證，例如，華通統一8A購01（038807），參與這波5G題材行情。

華通無線充電智慧型手機
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