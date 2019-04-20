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15檔六線齊揚 看飆

2019-04-20 00:59經濟日報 記者趙于萱／台北報導

台積電法說會報喜，加上市場對大立光、鴻海展望偏多，推動台股六線全面齊揚，相關如世界、緯創、臻鼎等15檔，具備三王概念且均線同步隨大盤揚升的強勢股，為下周大盤衝鋒11,000點指標。

台積電預言景氣好轉，外資圈紛紛拉高台積電今、明年財務預測，針對科技產業發展也更具信心；隨台積電不確定掃除，大立光、鴻海也獲市場法人翻多，三王將展現史上最「牛」基本面，盤整後再上攻，支撐台股周線、10日線、月線、季線、半年線、及年線六大均線全面翻揚，蓄勢挑戰新高。

受三王加持，如半導體、5G、蘋概股、相關集團股，法人買超、且均線跟進揚升的神盾、世界、力旺、緯創、廣達、欣興、廣宇、臻鼎-KY等強勢股，在本波上漲備受關注，評價有持續向上空間。

如神盾此波攻堅，幾乎隨台積電帶動半導體股急速拉升。瑞士信貸表示，受三星、華為、小米等非蘋機種擴大採用屏下式指紋，今年預估有上億支智慧機使用指紋辨識晶片，對台灣IC設計廠需求大增；神盾預料今年每股純益（EPS）可達25.6元，合理目標價310元。

瑞信證券則看好力旺，由於預期第1季授權金收入降，抵銷增加的權利金收入，瑞信預估，力旺上季營收可能季減3%，實際為衰退2%。

進入第2季，瑞信指出，淡季因素仍可能影響力旺授權金，不過其後來自高通、博通手機電源管理晶片市占擴大，8吋光學式及電容式指紋感測器滲透提升，以及NeoBit單次可程式記憶體收入穩定成長，預料力旺全年表現優於預期，預估今、明年每股純益（EPS）各為9.57元、12.27元。

野村則看好臻鼎高毛利產品比重提高，今年獲利將成長到85億元，2020年5G手機積極推出，獲利可望再增至百億元。

里昂看好台燿受惠網路升級、高運算伺服器需求，將提升高階CCL出貨比重，維持「買進」評等，並預估台燿今、明兩年EPS將成長26%、17%，目標價143元。

15檔多頭概念股 圖／經濟日報提供
15檔多頭概念股 圖／經濟日報提供
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