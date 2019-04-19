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陸股今年漲幅逾三成 陸股台股ETF包辦周漲幅前十名

2019-04-19 20:11經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

全球股市持續多頭行情，在台掛牌的ETF中，本周仍然是做多ETF的天下，以陸股、台股、日本等正向槓桿ETF最為出色。生技、黃金及VIX ETF最弱勢。

美中貿易戰戰火暫停，加上中國大陸經濟數據佳，上證指數本周再度站上3,200點，全周漲2.5%。陸股相關ETF中，本周以元大滬深300正2大漲7.4%最強，其次是富邦上証正2漲近7.3%、國泰中國A50正2漲7.2%，包辦本周ETF漲幅前三名。

本周ETF漲幅前十名中，高檔七檔是陸股ETF，其餘三檔則是台股ETF。台股加權指數本周連三個交易日在11,000點上下震盪，全周上漲1.5%。相關ETF中，以富邦科技全周漲4.1%最優，為本周ETF漲幅第四名。元大台灣50正2漲3.5%，群益臺灣加權正2漲3.4%，分別為本周ETF漲幅第九名及第十名。

群益金鼎證券指出，近期驅動指數有三大動力，即股王大立光法說會效應、台積電法說會效應、鴻海董事長郭台銘選總統效應。這三大動力的短線行情告一段落後，恐怕僅能輪動支撐指數，盤勢上攻動能恐將相應趨弱，操作上建議擇強守技術面短線應對。

美國明年大選，藥價議題再度浮上台面，拖累相關族群股價。群益NBI生技全周跌6.2%，為本周表現最差的ETF。多頭行情持續，避險需求弱，不利金價，元大S&P黃金正2全周跌3.1%。富邦VIX連續墊底兩周，本周雖然脫離最後一名的悲情，但全周跌2.3%也很弱勢。

今年以來，陸股漲幅逾三成，4月以來陸股ETF更是交投熱絡。19日來說，元大滬深300正2以23.8萬張的交易量高居冠軍，再來是富邦VIX的13.9萬張、富邦上証正2的3.9萬張、元大台灣50反1的3.8萬張、國泰中國A50正2的1.4萬張。

ETF元大陸股
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