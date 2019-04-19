外資本周買超312.45億 這檔奪單日、本周買超雙冠王

2019-04-19 17:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今(19)日再度挑戰萬一大關，可惜終場收在10,968.5點，小漲6.48點，外資為主要買盤，單日買超93.4億元，統計外資本周買超312.45億元，今日買超第一名的個股是旺宏(2327)，單日買超70,219張，同樣也是本周外資買超冠軍，合計買超69,289張；第二大則是台積電，合計外資本周買超63,600張；鴻海則以56,159張居本周外資買超第三大個股。

台股本周上漲163.2點，周漲幅1.51%，周線連6紅，可惜已連續3天挑戰11,000點關卡無功而返，統計外資也是連續買超6天，成為推升大盤指數驚驚漲的重要動能。

外資今日買超93.4億元，買盤前十大個股依序是旺宏、台積電、兆豐新光R1、第一金、華邦電、聯電、元大台灣50、瀚宇博、緯創及宏碁，旺宏單日獲外資大買70,219張，台積電為15,656張，合計外資己連續買超台積電6個交易日。

外資本周買超台股達312.45億元，買超前十大個股中，仍以旺宏為冠軍、台積電居第二，鴻海則是名列第三大，事實上，外資已連續17個交易日買超鴻海，合計買超17萬9,480張，今日股價雖然收黑，但外資單日仍買超3,605張；本周外資買超第四到十名依序是緯創、長榮、南亞科、華邦電、宏碁、瀚宇博、第一金。

群益長安基金經理人王耀龍表示，美國費城半導體指數連續3日創下歷史新高，帶動台股科技相關概念股漲勢，展望台股後市，中美貿易戰爭端放緩及FED態度轉為更加鴿派，指數短期風險不高，但遇到2018年高檔壓力區，指數將會呈現高檔區間整理，若拉回反而是逢低分批進場時機。

王耀龍指出，短線上台股大盤將在箱型區間整理，盤面上題材股輪動輪漲，操作上建議仍採選股不選市，建議可留意趨勢股，如光學鏡頭、5G、電動車、TWS(真無線耳機)因具備長線題材，趨勢不會改變。