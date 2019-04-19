金融股還能存嗎？這檔殖利率高、股價今日還創新高

2019-04-19 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股今（19）日開高走低，但盤面個股強強滾，據統計，今天收盤有超過10檔個股創十年高，包括許多投資人喜歡存的金融股，三檔榜上有名，並以合庫金（5880）創掛牌新高最強，代表過去無論何時買進抱到今天的投資人，全數賺錢。

合庫金今天盤中創20.05元新高，是2011年掛牌來最高，而證期局、證交所統計，至上周為止，目前持有合庫金百張以下的股民超過24萬人，100到200張有4,002人，200到400張2,016人，400到600張536人，600到800張201人，800-1,000張128人，千張以上則有669人。

另二檔同樣創下10年高的金融股，是玉山金（2884）和第一金（2892），分創3,376天、1,874天新高，合庫金雖僅1,862天，但因掛牌時間較晚，成金融股中唯一創高個股。從三檔都是高殖利率的銀行股來看，也凸顯出今年的資金趨勢。

就玉山金和第一金看，現階段持有百張以上人數為22萬、34萬人，同為熱門標的。法人圈中，則以玉山金獲較多外資喊進，前景相對受關注。

如摩根士丹利最早在今年初看壞壽險股，便力薦海外資金布局玉山金，為該券商在台金融股首選，主要是玉山金近年股東權益率穩定提升，金融業務穩定，且股票股利及現金股利發放穩健。

大摩觀點也有別於多數法人僅看現金股利殖利率，其認為，玉山金以宣布今年股利時的股價計算，潛在股利率達到9%，並不輸只發現金股利的金融股，值得中長期投資。