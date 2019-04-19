親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

只因公司說女神不能有病！邵庭悲瞞妥瑞症五年

勞資協商破局 長榮空服員將啟動罷工投票

金融股還能存嗎？這檔殖利率高、股價今日還創新高

2019-04-19 15:04經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股今（19）日開高走低，但盤面個股強強滾，據統計，今天收盤有超過10檔個股創十年高，包括許多投資人喜歡存的金融股，三檔榜上有名，並以合庫金（5880）創掛牌新高最強，代表過去無論何時買進抱到今天的投資人，全數賺錢。

合庫金今天盤中創20.05元新高，是2011年掛牌來最高，而證期局、證交所統計，至上周為止，目前持有合庫金百張以下的股民超過24萬人，100到200張有4,002人，200到400張2,016人，400到600張536人，600到800張201人，800-1,000張128人，千張以上則有669人。

另二檔同樣創下10年高的金融股，是玉山金（2884）和第一金（2892），分創3,376天、1,874天新高，合庫金雖僅1,862天，但因掛牌時間較晚，成金融股中唯一創高個股。從三檔都是高殖利率的銀行股來看，也凸顯出今年的資金趨勢。

就玉山金和第一金看，現階段持有百張以上人數為22萬、34萬人，同為熱門標的。法人圈中，則以玉山金獲較多外資喊進，前景相對受關注。

如摩根士丹利最早在今年初看壞壽險股，便力薦海外資金布局玉山金，為該券商在台金融股首選，主要是玉山金近年股東權益率穩定提升，金融業務穩定，且股票股利及現金股利發放穩健。

大摩觀點也有別於多數法人僅看現金股利殖利率，其認為，玉山金以宣布今年股利時的股價計算，潛在股利率達到9%，並不輸只發現金股利的金融股，值得中長期投資。

合庫金、第一金雖較少獲得法人推薦，不過現金股利殖利率高，廣受存股族喜愛。至於若要提法人近期較青睞的官股金控，有大和資本和多家投顧同步喊進的兆豐金（2886），具備高殖利率、獲利更加穩定等優勢，目標價最高上看30.5元；迄今兆豐金百張以下股民超過25萬，也是熱門焦點。

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
分享

玉山金合庫金股利
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

台股三度挑戰萬一無功而返 三大法人買超84.83億

2019-04-19 15:06

郭台銘參選外資看法不同調 鴻海翻黑法人喊免驚

2019-04-19 12:38

熱錢派對開跑 誰是台股最佳女主角？

2019-04-19 12:16

6力財務比率挑好股 專家精選8檔錢景光明

2019-04-19 15:03

題材面熱 高價生醫衝一波

2019-04-19 14:37

逢高獲利賣壓重 台股難守萬一

2019-04-19 14:37

台積法說報喜 晶圓鏈狂歡

2019-04-19 14:37

台積電、鴻海 陷入整理

2019-04-19 14:37

法說強心 台積電股價、市值雙締新猷

2019-04-19 14:37

指數開高走低 台股小漲6點收10,968

2019-04-19 13:44

精明投資躲在法人身後 最愛的KY股銅板股

2019-04-19 12:12

台股11000點得而復失 鴻海下跌

2019-04-19 11:33

股價基期低者首選標的 王品有補漲空間

2019-04-19 09:55

台股短多長空 保守觀察不放空

2019-04-19 09:35

台股開盤漲55.67點

2019-04-19 09:22

台積電ADR攀14個月高 台股再戰11000點

2019-04-19 08:23

鴻海股價 中止連八漲

2019-04-19 01:19

證交所星國招商 回響大

2019-04-19 01:01

櫃買上櫃說明會 反應熱

2019-04-19 01:01

IC設計族群 躍人氣指標

2019-04-19 01:01

地震概念股 短線聚焦

2019-04-19 01:01

股民避險 搶買反向ETF

2019-04-19 01:01

「萬一」大震 台股上沖下洗

2019-04-19 01:01

法說會報喜 花旗喊台積電目標價305元 美林喊300元

2019-04-19 00:20

就市論勢／台灣50 ETF 分批加碼

2019-04-19 00:05

台股巨「震」 這檔股票瞬間也爆7,643張大量

2019-04-18 18:37

鴻海居外資買超冠軍 這家券商買最多

2019-04-18 18:05

鴻海翻黑 台股11000點得而復失

2019-04-18 15:16

台股先盛後衰 留意法人動向

2019-04-18 14:48

4月18日／投資情報站

2019-04-18 14:44

Mini LED大反擊 供應鏈全面到位

2019-04-18 14:30

高低點差151點 台股遇「震」收跌35.24點

2019-04-18 13:45

晶彩科、易華電大波動 10檔Q1營收成長超過一倍

2019-04-18 12:51

台股與萬一的距離 郭董讓指數漲到哪？

2019-04-18 12:46

台股出現「媽祖防線」 法人：有機會挑戰11,270點

2019-04-18 12:35

陳國清：美股仍是關鍵 「萬一」關卡震盪

2019-04-18 12:19

郭台銘出馬參選 「朱立倫概念股」慘跌停

2019-04-18 12:04

鴻海強漲逾5% 台股重回11000點大關

2019-04-18 11:10

台股攻高破「萬一」關卡 元大台灣50正2湧入買盤

2019-04-18 11:07
看更多

熱門文章

台股巨「震」 這檔股票瞬間也爆7,643張大量

2019-04-18 18:37

鴻海一度跌破89元 市值蒸發388億元

2019-04-19 11:57

鴻海居外資買超冠軍 這家券商買最多

2019-04-18 18:05

IC設計族群 躍人氣指標

2019-04-19 01:01

任天堂攻大陸市場 旺宏先登漲停

2019-04-19 10:58

詩肯19日暫停交易 市場傳是因為這件事

2019-04-18 19:23

和碩、奇鋐 四檔錢景佳

2019-04-18 23:29

鴻海股價 中止連八漲

2019-04-19 01:19

地震概念股 短線聚焦

2019-04-19 01:01

詩肯4月19日暫停交易 傳有利多消息宣布

2019-04-18 18:53

法說會報喜 花旗喊台積電目標價305元 美林喊300元

2019-04-19 00:20

「萬一」大震 台股上沖下洗

2019-04-19 01:01

地震概念股 短線聚焦

2019-04-18 19:21

郭台銘參選外資看法不同調 鴻海翻黑法人喊免驚

2019-04-19 12:38

金融股還能存嗎？這檔殖利率高、股價今日還創新高

2019-04-19 15:04

奇力新 今年業績拚新高

2019-04-18 23:56

聯茂 躋身百元俱樂部

2019-04-18 23:56

台積電走過谷底 股價飆歷史新高、市值衝上6.9兆

2019-04-19 09:30

股民避險 搶買反向ETF

2019-04-19 01:01

三陽推新休旅車 戰力up

2019-04-18 23:56

聯發科 強攻智慧商機

2019-04-18 23:56

原相受惠Switch中國開賣 股價衝破100元大關

2019-04-19 10:08

豐興行銷美國 有影

2019-04-18 23:56

家電業股王禾聯碩 預計5月下旬掛牌上市

2019-04-18 20:49

宏達電 擴大布局區塊鏈

2019-04-18 23:56

卜蜂利多 Q2營運升溫

2019-04-18 23:56

台積電法說會樂觀 供應鏈精測、昇陽半及矽智財族群全面大漲

2019-04-19 12:02

台積電ADR攀14個月高 台股再戰11000點

2019-04-19 08:23

宏碁帶量走強 早盤股價上漲4.75%

2019-04-19 10:04

長園科現增 募資1.5億

2019-04-18 23:56

台積電法說會後外資調高目標 市值刷新紀錄逼近7兆元

2019-04-19 11:20

上市前 禾聯碩釋股9,200張

2019-04-19 00:01

爆掏空？ VHQ：假新聞

2019-04-19 00:01

三星8K電視 23日登台

2019-04-19 00:01

華碩 ProArt新螢幕搶市

2019-04-18 23:56

廣運業外補 股價漲停

2019-04-19 00:01

高價生醫股吸金 康友-KY、佐登-KY、大江股價勁揚

2019-04-19 12:23

台積電、鴻海 挑長天期

2019-04-18 23:29

穩懋、瑞昱 認購聚光

2019-04-18 23:29

外資多調高台積電目標價 最高看310元

2019-04-19 10:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top