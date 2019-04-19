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郭台銘參選外資看法不同調 鴻海翻黑法人喊免驚

2019-04-19 12:38經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海(2317)董事長郭台銘表態參加國民黨總統初選，外資圈則有不同的看法，第一時間有上調投資評等及目標價的外資，但最新也出現降評的看法，外資連續買超鴻海16天，推升今(19)日股價開高，不過，在短線漲多下出現震盪，盤中翻黑跌破5日線，法人表示，技術面上順勢整理，修正KD，目前10日線支撐強，預期股價不會跌太深。

亞系外資看好鴻海獲利改善，重申買進評等，目標價維持上看110元，郭台銘參選對鴻海集團日常運營影響有限；但也有外資持不同看法，認為郭台銘如果離開鴻海的經營，對股東並不是好事，調降評等至劣於大盤，目標價下調至83元。

鴻海4月以來漲幅逾2成，近期股價衝高後，繼昨日開高走低收小黑後，今日重演相似的走勢，早盤以92.6元開高，一度衝達92.9元，但在漲多下賣壓順勢出籠，股價翻黑，一度下滑至88.8元，失守5日線，盤中跌幅2.72%。

法人表示，技術面來看，鴻海KD位在高檔且呈現死亡交叉，今日順勢整理修正KD，但預期並不會下跌太深；也有法人指出，目前10日線的支撐強，如果下跌到10日線，反而可能是一個買點。

證券分析師黃漢成表示，郭台銘參選總統對台股及對鴻海集團都是具有正面的效應，如果他當選了，對鴻海集團來說只會更好；股價今日開高走跌，是漲多後的震盪，後續在整理過後仍可望再發動攻勢。

鴻海(2317)董事長郭台銘表態參加國民黨總統初選，外資圈則有不同的看法，第一時...
鴻海(2317)董事長郭台銘表態參加國民黨總統初選，外資圈則有不同的看法，第一時間有上調投資評等及目標價的外資。圖／聯合報系資料照片
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鴻海KD
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