法說會報喜 花旗喊台積電目標價305元 美林喊300元

2019-04-19 00:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台積電法說會展望樂觀，外資花旗環球原本給出300元目標價，火速出爐的新報告再拉高到305元，看好權王攻破「三」字頭；美林證券最新報告也認同台積電動能加速，將目標價由260元上調到300元；瑞信證券則維持280元與「加碼」評級，預期台積股價高檔有撐。

針對第2季台積電釋出季增7%預測，花旗評估實際可能季增8%，美林估7%，瑞信為5%，至於全年小幅增長，花旗估年增4%，美林2%，瑞信持平。初步三家外資對後市看法皆相當正面。

花旗表示，台積電首季財測僅達低標，但第2季符合預期，最大亮點是下半年高成長，以目前財測推算，3、4季營收將比上半年大增35%，較去年同期也跳升12%。原因除了手機業務復甦，台積電市占擴大，新事業貢獻，還有優於預期的5G建設四股推力，可望刺激業績大反彈，毛利率重返50%。

台積電同時表示7奈米+（EUV）將在下半年放量，5奈米如期於明年上半年量產，用來銜接的6奈米也將在明年第1季做好準備；花旗認為，這步棋讓台積電更有機會滿足不同的需求，奠定長期市占穩定的基礎。

基於台積電展望更好，花旗上調台積電目標價，並力薦投資人於旺季最後倒數的第2季加碼。內容另特別提，即使台積電股價已大漲一段，但以下半年到明年上半年的潛在每股純益預估，現階段股價淨值比僅3.6倍，沒有過熱。