家電業股王禾聯碩 預計5月下旬掛牌上市

2019-04-18 20:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



家電業股王禾聯碩（5283）上市前釋股約9200張，承銷價91元，預計可募集8億元以上，作為充實營運資金，預計在五月下旬掛牌上市，在上市「家電四雄」添增類股的新兵，成為「家電五雄」新進成員。

禾聯碩表示，將於本月25日召開上市前業績發表會，由董事長蔡金土主持，並由經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上市審議委員會詢問重點，暨禾聯碩要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。

此次禾聯碩將上市前釋股九千多張，開放員工認股，並有部分作為公開競拍，預期募資將會超過8億元，成為今後營運有力的資金奧援。

禾聯碩以液晶電視、冷氣及智慧小家電為三大產品，並跨及洗衣機、冰箱等大家電，近年來尤其全力衝刺小家電的陣容，在掃地機器人、空氣清淨機、廚房家電、生活家電方面全面布局，品項超過200項。

因應營運規模快速擴增，去年起陸續完成台中、台南及高雄倉儲物流中心建置，有利今年增添營運成長的動能。去年營收53.26億元，今年業績目標要優於去年。

在興櫃的家電大廠禾聯碩，日前董事會通過去年財報，每股純益12.13元，創歷史新高，擬配發現金股息9元，獲利、配息都居上市櫃家電業第一。昨日在興櫃參考價為124.87元，下跌0.41元，也是家電業唯一股價站上百元的公司。

目前上市家電業者有聲寶、大同、東元及三洋電四家，市場稱為「家電四雄」，第2季禾聯碩加入後將成為「家電五雄」。該公司連續三年每股純益均超過一個股本，自2016年起的EPS分別為10.2元、11.73元及 12.13元。