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獨／搭檔出面當證人 指控洩女星裸照的兇手就是她！

台股巨「震」 這檔股票瞬間爆7,643張大量

首季迎逆風 台積電魏哲家：已經走過谷底

2019-04-18 19:46經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

台積電今(18)日召開法說會，2019年首季營運出現大幅衰退，不過台積電總裁魏哲家強調，已經走過產業景氣循環的谷底。

台積電法說會景氣
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