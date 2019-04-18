台股巨「震」 這檔股票瞬間也爆7,643張大量

2019-04-18 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



花蓮下午發生芮氏規模6.1強震，正值台股交易，盤中指數一度急挫下殺60多點，據統計，不少散戶在地震後數分鐘內避險，也帶動避險的元大台灣50反1（00632R）爆出7,643張瞬間大量，占今日總量高達12%。

元大投信指出，今天地震發生於13時01分，其後至13時10分，元大台灣50反1曾爆出7,643張的大量，而在初級市場上，由於台股午後就由紅翻黑，一路下探全天低點，許多大戶、中實戶、散戶也積極申購，為近期罕見。

元大台灣50反1今天交易超過6萬張，相對高峰的數10萬張不算多，卻因此使7,000多張的瞬間大量占總量比例衝高，高達12%。業界甚至笑稱，股民心中優先的地震險，就是台灣50反1，若行情續跌，買進還有機會比地震險創造更大效益。

元大投信表示，反向ETF特質，本即為多頭避險、空頭增益，遇到不確定性時，反向ETF免開期貨戶、投資直覺、成本較低，相對其他避險工具更加靈活。

而就此波觀察，早在大盤突破萬點，便有不少內資搶買台灣50反1，但被軋到「萬一」附近，申購大幅減少，約從單日數百組降至數十組，直到今天地震、加上行情「巨震」，才重見久違買氣。