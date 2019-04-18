鴻海居外資買超冠軍 這家券商買最多

2019-04-18 18:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據證交所各券商買賣統計，外資券商中以台灣匯立買超鴻海最多、其次則是港商麥格理。路透社 分享 facebook

鴻海(2317)今(18)日開高震盪後翻黑作收，終場以91.6元收盤，下跌0.2元，跌幅0.21%，成交量爆出15萬5,443張，為歷史第六大量，統計外資已連續買超16天，今日買超18,829張，居外資買超冠軍，根據證交所各券商買賣統計，外資券商中以台灣匯立買超鴻海最多、其次則是港商麥格理。

外資持續買超鴻海，加上調高目標價，基本面題材及董事長郭台銘宣布參選總統的消息激勵，今日股價開盤大漲，以94元開高後一度拉升至97.2元，創去年1月22日以來的高點，可惜在獲利調節賣壓下，終場翻黑作收，中止連續8天的漲勢。

鴻海雖然開高走低收小黑，但是外資仍是持續買超，今日買超18,829張，居個股買超冠軍，合計16天連續買超達17萬5,875張；投信今日也是買超鴻海2,250張，不過，自營商則是賣超675張，合計三大法人買超20,404張。

根據證交所各券商買賣統計資料，外資券商中，買超鴻海最多的是台灣匯立、緊接著則是麥格理，另外，德意志及港商法興也是買超；但是，美商高盛則是賣超最多的外資券商，其次是瑞士信貸、花旗環球等，賣超張數逾千張以上；美林、瑞銀、台灣摩根、港商野村也是賣超。

法人指出，鴻海4月以來這一波攻勢，短線漲幅達24%，KD位在高檔且呈現死亡交叉，今日順勢出現整理，修正KD，但預期並不會下跌太深，以今日表現來看，爆大量留黑K及長上影線，仍守在5日線上，屬強勢整理表現。

鴻海紅翻黑，鴻家軍今日也是開高走低的表現，僅帆宣收在58.1元，上漲0.2元、訊芯-KY以131元收盤，上漲1元，成為集團中守住紅盤作收的2檔個股，台揚、建漢、京鼎、正達、陽程、亞太電、天鈺、GIS-KY、台通等股都是下收作收，合計鴻海集團今日市值縮水143.4億元。