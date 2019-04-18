台股先盛後衰 留意法人動向

2019-04-18 14:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股開高走低，終場收盤由紅翻黑指數下跌35點，收在10,962點。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook 台股今（18）日早盤在鴻海集團持續上漲，大盤追價意願增強下，指數早盤再度衝高，指數最高來到11,077點、再創反彈新高，不過，由於整體強勢類股無法續漲，加上受到花蓮地震影響，指數開高走低，終場收盤由紅翻黑指數下跌35 點，收在10,962點，成交量能為1,693億元，持續創下4月以來最大量。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，就量價結構來看，今日量能雖然持續放大，但與周三不同是K線收中長黑，指數的低點也回補前一天出現10,927~10,961點的往上跳空缺口，另外觀察近期不少強勢股，今日在續創波段新高的過程中，收盤指數均無法有效收在當天的新高附近，因此，從量價來看，今日的高點若無法在三天內給收復，預期指數恐將有整理的可能。

另外，觀察櫃買市場走勢，盤中指數上漲、下跌家數竟然比上漲家數還多，收盤指數下跌0.57%，下跌家數竟然是上漲家數的2倍以上，且整體量能明顯爆量，因此，短線上漲結構已經出現改變。

日線技術面來看，今日日KD指標高檔交叉往下，這也是4月以來第二次出現此種現象，觀察這二次的情況可以發現，此次KD開口明顯擴大，RSI指標也有呈現背離的跡象，國際面上，近期國際股市持續創高的市場並不多，因此，台股短線若整體法人籌碼開始出現減碼後，預期指數有機會出現整理。