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高低點差151點 台股遇「震」收跌35.24點

2019-04-18 13:45經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

今日多檔股票出現震盪走勢，尤其鴻海開高走低，1點過後又出現大地震，台股收盤下跌3...
今日多檔股票出現震盪走勢，尤其鴻海開高走低，1點過後又出現大地震，台股收盤下跌35.24點。 聯合報系資料照
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台股今（18）日聚焦台積電（2330）及鴻海（2317）兩重量級個股表現，台股開盤後曾爆量攻至11,077點，但短線當沖賣壓出籠，多檔股票出現震盪走勢，尤其鴻海開高走低，引來殺盤摜低大盤指數至10926.85點，1點過後又出現大地震，台股收盤下跌35.24點，收盤指數10,962.02點，成交量1,693.07億元。

鴻海董事長郭台銘昨（17）日宣布參加中國國民黨總統初選，台積電今日舉行法說會，兩檔股票開盤雙雙上漲，也帶動台股爆量漲。台積電開盤264元後曾攻至266元，漲幅逾1%，盤中震盪時，多頭仍力守平盤之上。鴻海開盤後直攻97.2元，漲幅更達5%，盤中回檔曾逼近93元。

雖然盤中的台灣50指數強過大盤指數，但主要還是來自鴻海及台積電的拉抬，盤中其它成分股僅和碩（4938）、和泰車（2207）、台灣高鐵（2633）、中華電（2412）及合庫金（5880）等股也相對為強。

櫃買市場的環球晶（6488）、穩懋（3105）、廣明（6188）、神盾（6462）、宏捷科（8086）、力旺（3529）及M31（6643）等股盤中也出現震盪，此外，雙鴻（3324）、良維（6290）、新普（6121）、波若威（3163）等股在盤中竄起，也匯集櫃買人氣。

群益投顧說，大盤盤勢仍屬偏多架構，指數沿12日均線向上攀升，個股在5G題材大架構之下，呈現次族群輪漲局面。在市場正面看待台積電法說與5G題材持續發酵之下，但指數接近「萬一」風險加劇，首季財報陸續揭曉，個股走勢將出現分歧,，下來將反應基本面行情。盤面上仍以鴻家軍、5G概念、散熱、PCB等族群較獲得市場買盤青睞，5G題材大架構底下的選股是現階段的操作方向。

台積電鴻海台股
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