台股出現「媽祖防線」 法人：有機會挑戰11,270點

2019-04-18 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



法人將昨天台股集中市場加權指數收盤價10,997點畫為「台股媽祖防線」。 聯合報系資料照 分享 facebook

鴻海（2317）董事長郭台銘宣布角逐國民黨2020總統候選人初選，不只政經圈高度討論，股市法人圈更是新名詞滿天飛，英文名字Terry的郭台銘變「Goodtiming」，台股也出現「媽祖防線」，法人將昨天台股集中市場加權指數收盤價10,997點畫為台股媽祖防線，而91.8元是鴻海的「媽祖防線」。

第一金投顧董事長陳奕光表示，昨天盤中從郭台銘一連串動作，市場已猜出他將宣布參選，不少法人盤中就衝進去押寶鴻海，因郭董宣布前去參拜媽祖，「Sea Buddha（外國人將媽祖視為海神）」成為國外新聞、外資的熱門字，加上昨天台股逢台期指、選擇權結算，大盤試圖突破11,000點，收盤10,997點具有指標意義，也被稱為「媽祖防線」。

陳奕光認為，目前台股在全球主要股市創新高的示範效應、資金行情催化帶動下，指數線型出現高點一波比一比高，低點是一底比一底高，呈現驚驚漲格局，目前上檔壓力上看去年高點11,270.18點。若郭董真能通過國民黨初選，鴻家軍、郭董關心的生技及AI族群，都有機會再受到買盤追逐。

台股今日早盤開高，在下午將召開法說會的台積電、董座宣布角逐總統的鴻海領軍下，早盤一度上探11,077.99點，單是台積電、鴻海便貢獻大盤點數超過30點，鴻家軍也全面走揚，可惜受到亞股下跌、北韓試射戰術導向飛彈消息影響，追價買盤漸露疲態，午盤12點時，上市公司上漲家數僅179家，遠低於下跌家數達684家，大盤逐漸拉回，並於12點多由紅翻黑，鴻海也出現長上影線。