親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

寫信給吳敦義希望徵召？ 韓國瑜：絕對沒有這件事！

泰國神水的秘密？泰王加冕的「聖水政治」祕辛

隨鴻海強勢上漲 亞太電站穩所有均線

2019-04-18 12:20經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

亞太電（3682）近日隨著鴻海集團強勢上漲，經過兩天大漲之後，今日再度開出紅盤格局，只是，盤中空方一度來攪局，使得亞太電漲勢收斂至2.3%，但日K仍然再現一根紅棒，形成日K連五紅，順利站穩所有均線。

從籌碼面來看，外資前日調節亞太電持股，但昨日又選擇站在買方，外資心意不定，目前持股比重5.29%，投信、自營商相對保守，三大法人持股比重5.3%。

亞太電信積極布局5G、8K技術，5G應用測試將深入智慧工廠、智慧辦公室、醫院場域，明年5G與8K商機可望成熟。

5G外資三大法人
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

台股攻高破「萬一」關卡 元大台灣50正2湧入買盤

2019-04-18 11:07

台股衝至11077點 指數躍「萬一」靠它哥倆

2019-04-18 09:35

台股量能增 法人：留意美股財報變數影響

2019-04-18 08:30

駐龍送件 申請上市

2019-04-18 00:52

散熱族群 逢回布局

2019-04-18 00:52

富邦證 特選大蘋果報酬指數

2019-04-18 00:52

兆豐證 追蹤電子菁英30表現

2019-04-18 00:52

豐田概念股 催油門

2019-04-18 00:52

台股軋空 外資買超近百億

2019-04-18 00:52

郭董選總統 鴻海目標價調升

2019-04-18 00:52

就市論勢／5G供應鏈 可留意

2019-04-17 23:59

臺灣永續指數 引領風潮

2019-04-17 23:58

證交所馬國招商 回響熱

2019-04-17 23:58

永大經營權戰火點燃 日立已完成21%股權收購

2019-04-17 17:25

台灣日立電梯董座金原慶武：永大明天股臨會不合理

2019-04-17 16:58

貿易戰緩和、A股入摩 陸股投資大晴天

2019-04-17 15:01

景碩登頂 散熱族放閃

2019-04-17 14:34

聚陽翻黑 紡織心虛

2019-04-17 14:34

業外進補 事欣科添喜

2019-04-17 14:34

多方強勢軋空 玉晶光再攀高

2019-04-17 14:34

騰輝蜜月行情 啟動

2019-04-17 14:34

外銀：美元見頂 亞股、新興市場受惠

2019-04-17 14:34

網家跨境再出擊！露天攜手ebay火攻美商品

2019-04-17 14:34

台指期拉高結算 台股淺嘗萬一

2019-04-17 14:34

郭台銘考慮選總統 分析師：鴻海接班受關注

2019-04-17 14:20

指數逼近「萬一」大關 投資人大買這些標的

2019-04-17 13:04

證交所前進馬來西亞 行銷台灣資本市場

2019-04-17 12:20

郭台銘參選總統媽祖說好 鴻海股價應聲飆上波段新高

2019-04-17 12:14

媽祖託夢郭台銘出來 鴻海股價衝破92元

2019-04-17 11:47

蘋果與高通和解 聯發科切入蘋果數據機晶片落空

2019-04-17 11:00

高通蘋果和解 台股多方有利

2019-04-17 09:11

股海自由行／紡織、製鞋鏈 奧運行情暖身

2019-04-14 00:10

階梯上漲股的奧祕 市場主力最愛的飆風戰將

2019-04-12 17:03

減資股蠢蠢欲動 又減又配 今年誰最靚？

2019-04-12 16:59

台股量價齊揚 挑戰11000點的營收黑馬

2019-04-12 09:04

牛氣沖天 留意台灣好息股

2019-04-11 13:40

謝金河：尋找高殖利率的成長股

2019-04-11 13:36

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37
看更多

熱門文章

郭董選總統 鴻海目標價調升

2019-04-18 00:52

外資買超94.24億 最愛這10檔

2019-04-17 17:56

郭台銘表態選總統 鴻海跳空上漲逾5%

2019-04-18 09:20

指數逼近「萬一」大關 投資人大買這些標的

2019-04-17 13:04

散熱族群 逢回布局

2019-04-18 00:52

經濟解析／郭台銘選總統 鴻海的三挑戰二利多

2019-04-17 17:13

台股軋空 外資買超近百億

2019-04-18 00:52

郭台銘考慮選總統 分析師：鴻海接班受關注

2019-04-17 14:20

台達電擴產 砸25億買地

2019-04-17 23:58

日立公開收購永大 公平會准了

2019-04-17 14:32

卜蜂多角布局 味全冷飲喊衝

2019-04-17 14:36

景碩登頂 散熱族放閃

2019-04-17 14:34

豐田概念股 催油門

2019-04-18 00:52

拉高結算台指期 台股收漲69.41點失守「萬一」

2019-04-17 13:47

外資圈首份評論郭台銘參選報告：有利台灣科技股

2019-04-17 17:35

今年本土公司第1家 駐龍申請上市

2019-04-17 18:16

貿易戰緩和、A股入摩 陸股投資大晴天

2019-04-17 15:01

雙雄爆量 面板股衝鋒

2019-04-17 14:34

永大經營權戰火點燃 日立已完成21%股權收購

2019-04-17 17:25

獨董召集股東臨時會 永大經營權恐變天

2019-04-18 10:01

利空出盡 南亞科無懼

2019-04-17 14:34

郭台銘出馬參選 「朱立倫概念股」慘跌停

2019-04-18 12:04

牧德Q1賺6.13元 創歷年同期新高

2019-04-17 15:01

多方強勢軋空 玉晶光再攀高

2019-04-17 14:34

聚陽翻黑 紡織心虛

2019-04-17 14:34

玉晶光強勢軋空 爆量大漲

2019-04-17 23:58

TPK報喜 入列臺灣永續指數成份股

2019-04-17 17:35

影響鴻海？郭台銘參選總統 亞系美系外資看法兩極

2019-04-18 11:46

郭台銘表態選總統 鴻海開盤大漲、鴻家軍齊揚

2019-04-18 09:48

外資連15買、鴻海飆高 鴻家軍漲跌各半

2019-04-17 17:57

蘋果、高通和解 法人憂恐影響聯發科打進蘋果鏈機會

2019-04-17 12:50

松下推新TV 雙虎受惠

2019-04-17 23:58

鴻海、群創 認購紅火

2019-04-17 23:40

ETN vs. ETF 不可不知3差異

2019-04-17 14:34

台積電法說下午登場 法人聚焦5G、AI布局

2019-04-18 10:28

廣運賣中壢不動產大賺19億 股價衝漲停

2019-04-18 10:01

駐龍送件 申請上市

2019-04-18 00:52

IC設計鈺太5月初上櫃 明競拍底價58.33元

2019-04-17 14:36

台灣日立電梯董座金原慶武：永大明天股臨會不合理

2019-04-17 16:58

5G題材外資看好 穩懋領軍PA族群衝高

2019-04-18 10:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top