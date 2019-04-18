隨鴻海強勢上漲 亞太電站穩所有均線

2019-04-18 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



亞太電（3682）近日隨著鴻海集團強勢上漲，經過兩天大漲之後，今日再度開出紅盤格局，只是，盤中空方一度來攪局，使得亞太電漲勢收斂至2.3%，但日K仍然再現一根紅棒，形成日K連五紅，順利站穩所有均線。

從籌碼面來看，外資前日調節亞太電持股，但昨日又選擇站在買方，外資心意不定，目前持股比重5.29%，投信、自營商相對保守，三大法人持股比重5.3%。

亞太電信積極布局5G、8K技術，5G應用測試將深入智慧工廠、智慧辦公室、醫院場域，明年5G與8K商機可望成熟。